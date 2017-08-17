Пожить за решёткой: хостел в Бангкоке стилизовали под тюрьму

Почувствовать себя героем фильма «Побег из Шоушенка» предлагают в одном из хостелов Бангкока. Здесь номера стилизованы под тюремные камеры. Постояльцам за 20 долларов выдают полосатые пижамы и таблички с номером. У стены с разметкой можно сделать фотографию на память.

[гостья отеля]:

«Мы никогда не представляли, как выглядит настоящая тюрьма, и не хотим оказаться там, чтобы это узнать! Но здесь можно немного это прочувствовать – из-за скрипа и грохота железных дверей, ржавчины повсюду, простого убранства». [гость отеля]:

«Комната тесновата, двухъярусные кровати непривычные, освещение тоже не такое, как в обычных отелях. А ночью, когда выключены все лампочки, и правда, кажется, что находишься в камере».

Некоторые номера от камер отличить почти невозможно. Ржавые железные двери с маленькими окошками, металлические кровати и решётки. Для пущей реалистичности вечером в определённое время отключается свет.

[гостья отеля]:

«Такое ощущение, будто это настоящая тюрьма. Когда я въехала сюда, было очень темно. Я никогда не видела ничего так похожего на тюрьму».

На создание такого хостела владельцев вдохновил знаменитый фильм, снятый по повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Хозяева гостиницы одну половину номеров сдают тайским студентам, а вторую — иностранным туристам.

Неожиданно это место оказалось очень притягательным.

[Ситтичай Чайворапруг, владелец отеля]:

«Изначально мы знали, что в такую странную гостиницу будут въезжать одноразовые клиенты, которые хотят новизны, а в следующий раз остановятся в другом месте. Но к нашему удивлению, некоторые возвращаются и становятся здесь постоянными гостями».

Номера в хостеле-тюрьме стоят от 24 до 50 долларов за ночь.