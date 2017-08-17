Животные Арктики первые ощутили на себе влияние глобального потепления

Арктические животные, возможно, не смогут адаптироваться к последствиям глобального потепления. К такому выводу пришли ученые, которые отправились в экспедицию на ледоколе от западного побережья Канады в Гренландию.

С приходом лета лёд в арктических водах тает. Зимой же его площадь восстанавливается. Однако с каждым летом ледового покрова становится всё меньше. А это означает, что для больших млекопитающих, таких как моржи, белые медведи и тюлени, остаётся меньше места для охоты и отдыха.

[Паула фон Веллер, участница экспедиции]:

«Например, моржи могут проводить больше времени на суше. Но они очень пугливые, поэтому там им будет плохо. То есть, если мы продолжим терять лёд, то вместе с ним будем терять и животных».

С исчезновением льда будет нарушена пищевая цепь. Например, под водой на льду обитают особые водоросли. Если их станет меньше, то будет меньше еды для веслоногих ракообразных. А это планктон, которым питаются киты, птицы и рыба.

Маатуиси Маннинг родом с острова Баффин недалеко от Гренландии. Местные жители привыкли охотиться на белых медведей и других животных. Но столетиями они это делают с уважением, сохраняя хрупкий баланс.

[Маатуиси Маннинг, участник экспедиции]:

«Если вы стреляете в белого медведя, а он вас не видит, то карма к вам вернётся. За вами придут другие медведи. То есть, когда вы в него стреляете, он должен вас увидеть».

Но теперь баланс взаимоотношений между человеком и природой постепенно нарушается.

[Маатуиси Маннинг, участник экспедиции]:

«Последние три года мы замечаем всё больше и больше касаток недалеко от места, где живём. 15, 20 лет назад такого не было. А теперь они приплывают каждое лето и съедают всех тюленей. Они даже преследуют лодки».

Помимо изменения климата, влияет и глубоководное бурение.

[Чарльз Латимер, представитель Greenpeace]:

«Температура в мире повышается, лёд в Арктике тает. Но вместо того, чтобы воспринимать это как угрозу, нефтяные компании видят в этом бизнес-возможности, они хотят бурить ещё дальше и глубже».

А ещё нефтяные компании, чтобы исследовать морское дно, используют метод взрывания для сейсмической разведки. Это лишает ориентации морских млекопитающих, например, китов. Они при помощи звуков общаются и ориентируются.

Учёные говорят, что Арктике грозит почти полное отсутствие плавающего льда в летний период. По их мнению, теперь главный вопрос заключается не в том, произойдёт ли это, а в том, когда это случится.