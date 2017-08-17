Дэниел Крэйг снова станет Джеймсом Бондом

25-й фильм о Джеймсе Бонде снова выйдет с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Для 49-летнего британского актёра эта «бондиана» станет пятой в карьере.

Крэйг подтвердил эту новость во время участия в одном из американских ток-шоу. Никаких подробностей не предоставил. Ограничился коротким «да».

О том, кто же станет 25-м Джеймсом Бондом, ходило много слухов. Ранее актёр несколько раз уходил от ответа, когда ему задавали подобный вопрос.

Четыре фильма, в которых снялся Крэйг, — это «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «Координаты „Скайфолл“» и «007: СПЕКТР».

Премьера новой серии намечена на ноябрь 2019 года. Как она будет называться — пока неизвестно.

Ранее актёр говорил, что пятая «бондиана» станет для него последней. Он не планирует участвовать в съёмках следующих серий, поскольку, по его словам, стал слишком стар для этой роли.

Впервые фильм о знаменитом шпионе вышел на экраны в 1962 году, то есть 55 лет назад.

В разные годы роли Джеймса Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Джордж Лэзенби.