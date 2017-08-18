В Нью-Йорке на три дня открыли тематический ресторан «Пятнистый гепард»

В Нью-Йорке на три дня открылся тематический ресторан «Пятнистый гепард». В специальном меню представлены одиннадцать блюд. В составе каждого из них — кукурузные чипсы. Не исключение — даже десерт.

[Райан Матиёу, директор по маркетингу бренда Cheetos]:

«Нас вдохновили поклонники чипсов Cheetos из разных уголков мира. Мы увидели в Интернете фотографии и различные рецепты с чипсами Cheetos, а также то, что многие рестораны также используют эти чипсы».

Меню для трёхдневного ресторана создала шеф-повар Энн Баррел. Говорит: сначала думала – это слишком сложно. Однако идей зародилось много.

В меню появились томатный суп с сыром-гриль и с чипсами, жареные томаты с чипсами, кукурузные чипсы со специями и различные десерты – тоже с чипсами.

[Энн Баррел, шеф-повар]:

«Так много людей хвалили все эти блюда. Я такого даже не ожидала, пока создавала это меню, вновь и вновь пробуя, что получилось. А теперь я вижу, что это произвело фурор».

Желающие пообедать в тематическом ресторане за шесть часов забронировали все столики на все три дня.