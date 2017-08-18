18 августа 2017

Трюфели Тасмании завоёвывают популярность

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Когда-то это были собаки-спасатели. Теперь их научили искать трюфели.

Они участвуют в откапывании «чёрного золота». Плодовые тела, которые находят у корней деревьев, сегодня стоят около трёх тысяч австралийских долларов за килограмм. Это приблизительно 2300 долларов США.

И работают на австралийском острове Тасмания не только собаки.

Фермер Маркус Джессап говорит, что собаки находят трюфели, а затем люди решают, когда собирать урожай.

[Маркус Джессап, собиратель трюфелей]:
«Собаки начинают вынюхивать, а потом показывают, где трюфель. Мы опускаемся и тоже нюхаем, чтобы определить: он созрел или его нужно оставить ещё на неделю».

Собиратель Саймон Френч говорит, что хорошая собака определяется не только тем, сколько времени и терпения вложили в тренировки.

[Саймон Френч, собиратель трюфелей]:
«Я покупаю собак в возрасте от 12 до 18 месяцев любой породы. Я ищу в них определённые качества».

Френч говорит, что опыт получил, тренируя собак-сапёров.

[Саймон Френч, собиратель трюфелей]:
«Базовая подготовка продолжается около шести недель. Но потом собаки учатся уже на работе. Мэнди занимается этим уже девять лет. И каждый день она по-прежнему учится».

Сегодня Австралия – четвёртый по объёмам мировой производитель чёрных трюфелей. Уступает только Франции, Италии и Испании.

Большинство трюфелей производят в Тасмании и Западной Австралии.

[любительница трюфелей]:
«Уникальный запах. Не похож ни на какую другую еду».

[любительница трюфелей]:
«Земляной, древесный запах. Очень сложно описать».

Трюфели – любимый ингредиент во многих ресторанах по всему миру.

[Питер Стал, член Ассоциации производителей трюфелей]:
«Наблюдается большой мировой спрос. Мы экспортируем 85% того, что производим».

Популярность деликатеса означает, что такие собаки, как эти, всегда смогут найти работу.

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