Не менее 13 погибших в результате теракта в Барселоне

Теракт в Барселоне, столице автономной испанской области Каталония. В четверг на пешеходную улицу Рамбла, которая была полна отдыхающих, на большой скорости выехал фургон и начал давить людей. Не менее 13 человек погибли, более 100 были ранены. Среди них жители не менее 18 стран мира.

Как сообщили свидетели, водитель фургона смог сбежать. Сейчас его ищут.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка «Исламское государство».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал нападение «джихадистским терроризмом» и призвал весь мир дать ответ.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Я хочу выразить солидарность с Барселоной от имени всей Испании. Сегодня этот город подвергся нападению джихадистского терроризма, так же, как и другие города мира в прошлом».

Полиция развернула масштабную антитеррористическую операцию. По её данным планировались и другие теракты. Один из них удалось предотвратить в городе Камбрильс к югу от Барселоны в ночь на пятницу. Четверых подозреваемых убили, одного ранили. Они планировали совершить теракты с поясами смертников. В ходе операции пострадали шесть гражданских лиц и один полицейский.

Кроме того, в городе Альканар в среду в результате взрыва в жилой квартире погиб один человек. Как заявили власти, это был пункт по производству самодельных взрывчатых веществ, и инцидент связан с терактом в Барселоне.

Испанская полиция объявила, что арестовала двух подозреваемых: марокканца и мужчину из Мелильи, африканского анклава Испании. Но никто из них не был за рулём фургона.

Власти говорят, что число жертв наезда на людей в Барселоне может возрасти. 15 человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших трое жителей Германии и гражданка Бельгии. Среди раненых граждане Испании, Нидерландов, Германии, Австралии, Италии, Китая, Македонии и других стран.

В Испании объявили трёхдневный траур. К испанским посольствам в разных странах несут цветы. В знак солидарности Эйфелева башня в четверг вечером погрузилась во тьму.