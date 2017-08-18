Черкесское седло: секреты старых мастеров

В 200 километрах от Майкопа потомственный коневод Султан Терчуков объезжает свои владения. Его дед служил в знаменитой дикой дивизии при императоре Николае II, всадники которой наводили ужас на врагов на фронтах Первой мировой.

Один из секретов их мастерства — особая конструкция традиционного черкесского седла.

В нём выделяется необычный элемент — подушка. Благодаря ей всадник сидит на коне как в кресле.

[Султан Терчуков, конезаводчик]:

«В этом седле всадник даже мог спать, не слезая с коня, чтобы постоянно быть начеку. У него большая подушка как упор. Ты чувствуешь тело своё, позвоночник. Держишь равновесие. Это было очень удобное седло»

Закинуть эту упряжь на спину коня можно одной рукой. Сделанная из кожи и дерева, она весит не более 7 килограммов, что в два-три раза легче других.

В то время как подушка подгоняется под всадника — само седло конструируют для удобства лошади. Оно не касается позвоночника животного, не причиняет боли.

[Султан Терчуков, конезаводчик]:

«Черкесское седло никогда не коснётся холки. Холка — это самая высокая точка у коня. Никогда оно её не коснётся. И позвоночника. Ленчик никогда не достанет до спины коня. Только на лавах будет лежать».

Между тем стать обладателем такого седла непросто. Его не продают в магазинах. А с ростом урбанизации и переходом с лошадей на автомобили на Кавказе осталось лишь с десяток мастеров.

Один из них — Айдамир Патоков. В небольшой мастерской на окраине Майкопа он создаёт по одному седлу в месяц и сравнивает работу с вырезанием скульптуры из дерева.

[Айдамир Патоков, мастер по изготовлению черкесского седла]:

«Вручную это делается, на глаз. Чтобы это прилегание было чётким, чтобы потом готовое склееное седло… Лошадь проскакала, и чтобы что-то отвалилось — нельзя так».

Айдамир достаёт самый старый экземпляр своей коллекции. Этому седлу больше 100 лет. В его конструкции нет ни грамма металла. Все части подгоняли без использования гвоздей. После десятилетий тяжелых нагрузок седло сохранило свой вид.

[Айдамир Патоков, мастер по изготовлению черкесского седла]:

«Всё очень лёгкое было. Насколько тонкая древесина. И размеры какие. Очень маленькое седло. Его размер — 43 см. Очень тонкая работа… Кажется, что напряжение не выдержит. Но оно очень долго прослужило».

Цена изделия колеблется от 50 тысяч до сотен тысяч рублей. Дороже —

те, что декорированы серебром и вышиты золотыми нитями. Между тем с ростом интереса к конному спорту спрос на традиционные седла на Кавказе также увеличивается.