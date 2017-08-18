Космонавты Роскосмоса запустили первый наноспутник, напечатанный на 3D-принтере

Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский в четверг покинули борт МКС, чтобы выполнить работы с внешней стороны станции. Для российских космонавтов это первый за полтора года выход в открытый космос.

Россияне запустили с руки и с помощью пускового устройства пять наноспутников. Три из них созданы в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. А космический аппарат «Томск-ТПУ-120» — первый российский спутник, корпус которого напечатан на 3D-принтере.

Космонавты также установили на внешней стороне МКС научную аппаратуру для проведения экспериментов и в четырёх рабочих зонах взяли пробы на микробные загрязнения. Кроме того, они сфотографировали внешнюю поверхность российских модулей.

Сергей Рязанский вышел в открытый космос в скафандре «Орлан» серии МК. А Фёдор Юрчихин испытал новый скафандр «Орлан-МКС». Он оснащён автоматической системой терморигулирования, а резиновая оболочка заменена на полиуретановую, что должно продлить срок службы скафандра.

Россияне провели в космосе семь с половиной часов и вернулись на борт МКС 18 августа в начале второго ночи по московскому времени. Как сообщают в ЦУП, все работы были выполнены успешно, космонавты чувствуют себя хорошо.

Для Фёдора Юрчихина это девятый выход в открытый космос. Сергей Рязанский побывал за пределами МКС в четвёртый раз.