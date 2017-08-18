Жену диктатора Зимбабве хотят судить за избиение модели

Жена зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе в четверг вечером не явилась в суд Йоханнесбурга. Её подозревают в нанесении увечий 20-летней модели при помощи шнура удлинителя в одном из отелей города.

Полиция заявляет, что не намерена выпускать Грейс Мугабе из страны, пока подозреваемую не привлекут к ответственности. Однако семья пострадавшей девушки говорит, что дело пытаются замять.

[Джери Нел, адвокат]:

«Полиция делала публичные заявления, что разбирается в этом деле. Но связь с семьёй не поддерживают. Её не уведомляют о ходе расследования. Ещё больше тревожит то, что к семье обратились посредники, которые предложили за определённую плату уладить вопрос».

Инцидент произошёл в одном из отелей Йоханнесбурга, где Грейс Мугабе остановилась со своими двумя сыновьями. С ними она и застала модель Габриэллу Энджелс. После этого набросилась на девушку с проводом.

Мать пострадавшей говорит, что на голову её дочери наложили 14 швов.

[Дебби Энджелс, мать жертвы нападения]:

«Я очень надеюсь, что они не предоставят Грейс Мугабе иммунитет. Я надеюсь, что выдадут ордер на её арест, и что она предстанет перед судом. Она должна предстать перед судом. Я хочу для своей дочери правосудия».

Где сейчас находится Грейс Мугабе – неизвестно. Связаться с её представителями пока не удалось.

Тем временем точно известно местонахождение её 93-летнего мужа. В четверг он прибыл в ЮАР на региональный саммит.