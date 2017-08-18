18 августа 2017

По сингапурскому парку птиц гуляет фламинго в синих ботинках

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Этот малыш фламинго по кличке Сквиш живёт в сингапурском парке птиц Джуронг. Каждый день птенца выводят на прогулку. Но прежде – обязательная процедура. Малышу надевают мягкие ботиночки. Они защищают пальцы лап, соединённые перепонкой, от травм.

[Джерард Ван, сотрудник парка Джуронг]:
«Мы надеваем ему ботиночки, поскольку иначе могут появиться мозоли, а через них попадёт инфекция, что может привести к осложнениям. Это потому, что в дикой природе им не приходится ходить по твёрдым покрытиям, таким как асфальт».

Этот фламинго попал в парк случайно. Смотрители нашли брошенное яйцо и принесли его в Центр разведения и исследования птиц. Там малыш и появился на свет. Теперь задача специалистов – подготовить птенца к жизни в дикой природе.

Ежедневные прогулки необходимы для укрепления лап молодой птицы. Ещё две недели таких упражнений, и, возможно, фламинго отпустят к сородичам.

[Джерард Ван, сотрудник парка Джуронг]:
«Вероятно, когда его лапы окрепнут, мы отправим его обратно в стаю. Надеюсь он сможет прижиться там, поскольку был в одиночестве недолго».

Пока у птенца серое оперение. Примерно через два года оно станет розовым. Это происходит из-за особенностей питания. В рацион фламинго входят маленькие красные рачки, в которых содержится каротиноид. Он и придаёт перьям розовый или красный цвет.

Фламинго обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке.

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