Крышу дворца Люцерна в Праге на неделю открыли для посетителей

Уникальный вид на пражские крыши теперь доступен всем желающим. Таким можно насладиться в центре чешской столицы с крыши дворца Люцерна.

Здесь оборудовали площадку в 1000 квадратных метров, а также — сад, рабочие пространства и места для деловых встреч. Правда, открыта она пока будет всего неделю — с 17 по 23 августа. [Ондржей Кобза, менеджер проекта Sky Above Lucerna]:

«Учитывая то, что 96 лет почти никому не позволялось здесь бывать, то, что мы можем на неделю открыть это место для общественности — уже успех. И я надеюсь, что будет ещё одна неделя в сентябре и одна — в октябре».

На крыше постелили полы из сибирской лиственницы, превратив её в своего рода палубу старинного корабля.

Здесь ждут творческих личностей и ценителей прекрасного. Планируют устраивать концерты, выставки, мастер-классы, а также сдавать площадку в аренду для частных мероприятий. [Ондржей Кобза, менеджер проекта Sky Above Lucerna]:

«Мы хотели бы, чтобы площадка была открыта на постоянной основе, а ещё хотели бы сделать здесь кинотеатр или кофейню, но это невозможно из-за юридических моментов. Так что это пространство открывается поэтапно».

Дворец Люцерна — восьмиэтажное здание, расположенное в самом центре Праги, на Вацлавской площади. Его в начале прошлого века построил архитектор Вацлав Гавел — дед бывшего президента Чешской Республики. Внизу находятся кинотеатр, концертный зал, кафе и магазины.

Пока вход на крышу обойдётся в 100 крон, это около 8,5 долларов. Но авторы проекта обещают, что это временные меры. Ремонт не всех зон крыши уже завершён, и собранные средства помогут сделать это быстрее. Потом вход должен стать бесплатным.

Крыша открыта с полудня до 8 часов вечера.