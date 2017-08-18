Мода против насилия: в Афганистане показали наряды разных этнических групп

Этот модный показ проходит в одном из частных садов Кабула при повышенных мерах безопасности. Коллекция состоит из традиционных нарядов этнических групп, населяющих Афганистан.

Буйство красок и самобытность. Такое мероприятие было бы невозможно при режиме талибов. Но и сейчас страну постоянно потрясают теракты исламистов.

Афганский дизайнер Аджмал Хакики говорит: друзья отговаривали проводить модный показ в такой обстановке. Однако он считает, что жители Афганистана смогут объединиться, узнав о своём общем культурном наследии и традиционной одежде.

[Аджмал Хакики, дизайнер и организатор показа]:

«Мой ответ таков: даже если террорист-смертник нападёт на нас, даже если я потеряю руки и ноги, всё равно сделаю, то что решил. Да, были угрозы безопасности. Даже некоторым нашим друзьям из Facebook было любопытно, пройдёт ли показ. Но наша решимость не ослабела».

Дизайнера единодушно поддерживают все модели, хотя многим страшно.

[Атефа Фасихи, модель]:

«Все боятся, но, когда идёшь к своей цели, нужно отбросить страхи и победить их. Ни ИГИЛ, ни «Талибан» не остановят нашу команду. Мы несём людям культуру, работаем над её развитием, поэтому я верю в хорошее будущее».

На показ пришли почти 100 зрителей. Коллекция им понравилась, замысел дизайнера – тоже.

[зрительница]:

«У этого показа – прекрасное послание. Он демонстрирует, что мы можем быть терпимыми друг к другу. Модель таджик или хазареец без предубеждений надевает наряд, принадлежащий другой национальности, и показывает, что все мы способны жить рядом друг с другом». [зрительница]:

«Если такие мероприятия будут проводиться чаще, думаю, менталитет людей, приобретённый за годы войны, изменится. Это подготовит людей к нормальной жизни».

Все свои творения дизайнер Аджмал Хакики продаёт. Более половины клиентов – это иностранцы либо афганцы, живущие за рубежом.

Афганистан – многонациональная страна. Его населяют пуштуны, таджики, хазарейцы, узбеки и другие народности.