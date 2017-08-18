США: молнии чаще попадают в объективы камер, но убивают людей реже

Жителю Флориды Джеймсу Чарчу удалось выжить после того как несколько лет назад его ударила молния. Это произошло во время рыбалки. Молния попала в свинцовый груз. Ток прошел по удочке и разряд ударил прямо в живот.

Мужчину доставили в ожоговый центр в Орландо, где прооперировали, удалив часть кишечника.

[Джеймс Чарч, пострадавший от молнии]:

«Я проснулся и не мог двигаться. Я ощущал себя слоном. Ни один мускул не работал. Мои глаза работали, мой мозг работал, но я ничего не чувствовал. Я не знал, что от меня осталось».

Джеймс говорит, что благодарит высшие силы за спасение, и что теперь он по-другому относится к новостям об ударах молний.

[Джеймс Чарч, пострадавший от молнии]:

«Теперь я уделяю им больше внимания. Раньше для меня это было просто что-то, что произошло во Флориде, что кого-то ударила молния. Но когда это случается с тобой, то всё начинаешь воспринимать по-другому».

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, штат Флорида — лидер в стране по числу смертей от ударов молний. С 2007 года здесь погибло 52 человека.

[Роберт Молледа, метеоролог]:

«То, что может произойти с телом человека после удара молнии — это страшно».

Особое географическое расположение Флориды — причина, по которой здесь внезапно появляются грозовые тучи. [Роберт Молледа, метеоролог]:

«Поскольку воздух уже влажный и горячий, это создает нестабильность. Грозы случаются очень быстро в любой день лета. И молнии бьют часто».

Молнии разрушают асфальт, повреждают автомобили и ранят людей. Но в то же время в последние годы молнии чаще попадали в объективы камер. А людей в результате ударов гибло всё меньше. В этом году на всю страну всего 12 жертв. Это рекордно низкий показатель.

По мнению экспертов, помогают разъяснительные работы, более точные прогнозы погоды, а также система обнаружения молний.