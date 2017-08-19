Беспилотное такси «Матрёшку» показали в Москве

Беспилотное такси «Матрёшка»

Москва, Россия

Этот жёлто-чёрный автомобиль уверенно едет по дороге. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что лобового стекла у него нет.

Это «Матрёшка» — созданный в России беспилотный электромобиль. Он умеет распознавать объекты и ехать по заданному маршруту при помощи камер.

[Даниил Лисуткин, инженер проекта]:

«У неё в голове построен маршрут, и она сопоставляет с тем маршрутом, который видит перед собой. Ну, как человек: он себе в голове рисует картинку, видит полосу, мысленно прорисовывает и едет по этой полосе».

Прототип представили в одном из технологических парков Москвы. Авто может развивать скорость до 30 километров в час. Но на презентации скорость ограничили 10-ю километрами из соображений безопасности.

На одной подзарядке «Матрёшка» может проехать до 100 километров. Заряжается от обычной розетки за 9 часов, а на специализированной станции — за 4. Поместиться в такси смогут до 12 человек.

Система камер умеет не только распознавать объекты, но и определять между ними расстояние.

[Даниил Лисуткин, инженер проекта]:

«Простые бытовые камеры, которые подключаются к компьютеру, и посредством, грубо говоря, нейронного зрения идёт обработка полученных изображений с камер, и автомобиль понимает, где он находится».

«Матрёшка» — творение автобусостроительного завода «Волжанин» и холдинга Bakulin Motors Group.

До 2020 года она не сможет выехать на городские улицы из-за законодательных ограничений. Курсировать «Матрёшки» смогут в аэропортах, технологических и студенческих парках.

Пока же их круглосуточно тестируют.

[Антон Поппель, технический руководитель проекта]:

«У нас есть вся городская разметка, которая на сегодняшний день присутствует в правилах дорожного движения. Это и автобусные остановки, и стоп-линии, и круговые движения и так далее. Всё сделано по ГОСТу. И мы можем здесь круглосуточно её эксплуатировать в любых условиях».

Серийное производство автомобилей собираются начать в 2018 году.