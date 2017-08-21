МОМ: Испании угрожает миграционный кризис, как в Греции и Италии

Испании может грозить миграционный кризис тех же масштабов, которые были в Греции и Италии. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

[Джоэл Миллман, представитель МОМ]:

«По данным наших экспертов, Испания сейчас проходит процессы, которые были в Греции и Италии в начале 2015 года, даже раньше».

На днях в Средиземном море провели несколько крупных спасательных операций. В том числе 300 человек спасли у южного побережья Испании. Они плыли из Марокко.

В целом в этом году в Испанию по морю прибыло уже более 9 тысяч человек. Это больше, чем за весь прошлый год.

Ещё один путь в страну — через её африканские анклавы Сеуту и Мелилью, которые граничат с Марокко. Обнесённые колючей проволокой высокие заборы на границе постоянно штурмуют желающие перебраться в Европу.

По прогнозам МОМ, в этом году число мигрантов, добравшихся до Испании, будет в два раза больше, чем в прошлом.

[Джоэл Миллман, представитель МОМ]:

«Если темпы роста числа прибывающих сохранятся, то это может обернуться большим бедствием».

При этом 121 мигрант погиб в этом году на пути через Средиземное море к берегам Испании. За весь прошлый год жертв на этом маршруте было 128.

В то же время есть и положительные новости. Общее число мигрантов, гибнущих в средиземноморских водах, снижается.

[Джоэл Миллман, представитель МОМ]:

«В этом году смертей в Средиземном море на 800 меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе погиб 21 человек, в то время как два года назад погибших в этом месяце было более 600».

В целом в Европу за прошлый год прибыло более 360 тысяч мигрантов. Более 5000 человек погибли в пути.