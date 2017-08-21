Малазийский приют «Ноев ковчег» стал прибежищем для 1000 животных

Добро пожаловать в «Ноев ковчег». Так называется этот малазийский приют для бездомных животных. Здесь на четырёх гектарах земли в штате Джохор уместились конюшня, вольеры и площадка для выгула.

В «ковчеге» живут десять лошадей, кабан, три обезьяны, кролики и множество котов и собак. Всего – более 1000 питомцев. Многие из них могли погибнуть от голода, болезней и травм, но здесь им дали новую жизнь.

Животных привозят сердобольные люди. Ухаживать за ними помогают волонтёры.

[Линда Го, волонтёр]:

«Когда животных приводят, у них грустные глаза, они настороженные и несчастные, боятся за свою жизнь. Но когда они тут обоснуются, неделе через две видишь радостный блеск в их глазах, как, например, у лошадей, которых мы выгуливаем здесь».

Основатель приюта – бывший пилот из Сингапура Рэймонд Ви. На его создание мужчину побудила детская душевная травма. Когда он был мальчишкой, при трагичных обстоятельствах потерял любимую собаку.

[Рэймонд Ви, основатель приюта «Ноев ковчег»]:

«У меня есть план того, что я могу сделать. Я хочу помочь животным, и это не просто сожаление о прошлом».

Цель Рэймонда Ви – достичь того, чтобы на улицах стало меньше бездомных животных. По его мнению, беспородных котов и собак нужно обязательно стерилизовать. Тогда хозяевам не придётся избавляться от ненужного потомства.

В приюте стерилизуют всех питомцев. Операции проводят студенты ветеринарных вузов под наблюдением опытных специалистов. Такую стажировку могут пройти учащиеся из разных стран.

[Кристин Тан, студентка]:

«Во время учёбы мы, в основном, слушаем лекции и также проходим практику. Но не у каждого студента есть возможность сделать операцию. Знания, полученные здесь, — это хорошая подготовка к работе».

На содержание животных приюту требуется примерно 26 тысяч долларов США в месяц. Большую часть расходов покрывает деятельность ветеринарной клиники, которая стажирует студентов. Остальные деньги жертвуют волонтёры.

С 1995 по 2000 годы приют находился в Сингапуре, а потом переехал в Малайзию. Поэтому здесь содержатся животные из двух стран.

Однако Рэймонд Ви хочет, чтобы люди понимали: приют – это не свалка для ненужных питомцев. Прежде чем завести кота или собаку, нужно всё взвесить и понять, что берёшь на себя длительные обязательства.