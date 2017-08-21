ЮАР предоставила иммунитет первой леди Зимбабве, избившей модель

Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе вместе со своим супругом вернулась из ЮАР домой. Она прилетела в Хараре в воскресенье на лайнере авиакомпании Air Zimbabwe. Ранее 52-летней супруге президента угрожало в ЮАР судебное расследование в ЮАР.

Грейс Мугабе подозревают в избиении южноафриканской модели Габриэллы Энгельс. Инцидент произошёл в одном из отелей Йоханнесбурга. Девушка пришла к взрослым сыновьям президента Зимбабве и ожидала их в номере. Увидев её, Грейс Мугабе отхлестала гостью проводом и вилкой электрического удлинителя.

Пострадавшая обратилась в больницу, а потом подала заявление в полицию. Она считает, что полученные травмы могут разрушить её карьеру модели. От одного из ударов у девушки появилась большая рана на лбу, на месте которой может остаться заметный шрам.

Первая леди Зимбабве позже сама пришла в полицию с повинной, поэтому задерживать её не стали. Грейс Мугабе прилетела в ЮАР на консультацию к врачам из-за полученной в ДТП травмы ноги. Поскольку визит был частным, супруга президента не обладала дипломатической неприкосновенностью и могла оказаться на скамье подсудимых.

Однако Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР предоставило Мугабе дипломатический иммунитет. Решение правительства намерены оспорить адвокаты. Оппозиционная партия «Демократический альянс» заявила, что потребует парламентского расследования этого дела.