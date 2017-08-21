Железнодорожная авария в Индии: не менее 23 жертв, более 200 пострадавших

В индийском штате Уттар-Прадеш начались восстановительные работы на участке пути, где в субботу произошла смертоносная авария.
Переполненный пассажирский поезд сошёл с рельсов. 23 человека погибли, более 200 пострадали.
Трагедия произошла примерно в 130 километрах от столицы Нью-Дели. Поезд следовал в священный город Хардвар.
[Рам Пракаш, пострадавший]:
«Поезд набирал скорость. Вдруг произошёл рывок, и вагоны начали переворачиваться. Я ехал в седьмом вагоне. Люди вытаскивали друг друга из поезда».
[Прадип Шарма, пострадавший]:
«Поезд опрокинулся после нескольких рывков. Мы ехали во втором вагоне. У людей были повреждены ноги, головы… Обе входных двери были заблокированы. Мы попытались вылезти через окна, но почувствовали, что они под напряжением. Нам удалось выбраться через 5-7 минут».
[Виджац Кумар, пострадавший]:
«Внезапно всё погрузилось во тьму. Местные мусульмане вытащили нас из вагонов и спасли нам жизнь».
Вставшие на дыбы вагоны также повредили жилые дома вдоль путей.
[Пинто Чаудхари, владелец повреждённого дома]:
«Раздался грохот. Я видел, как камни и вагоны взлетали в воздух. В тот же момент мой отец упал, и я пытался унести его подальше. Тут я увидел, как ещё один вагон взлетел как в кино. Но это было наяву. Никогда этого не забуду. Вагон врезался в мой дом и повредил его».
Что именно стало причиной аварии — пока неизвестно. С рельсов сошло 13 вагонов. Ведётся следствие. Власти обещают наказать виновных.
[Мохаммед Джамшед, член Совета по железным дорогам Индии]:
«Был приказ расследовать этот инцидент. Это будет делать специальный уполномоченный по безопасности на железных дорогах северного региона».
Железнодорожные аварии в Индии — явление привычное. Пути находятся в плохом состоянии из-за недостатка финансирования. Поезда обычно переполнены.
Нынешняя авария стала четвёртой самой масштабной для Индии в этом году. Напомним, в ноябре прошлого года в этом же штате в результате железнодорожной катастрофы погибло 150 человек.