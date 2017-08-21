Железнодорожная авария в Индии: не менее 23 жертв, более 200 пострадавших

В индийском штате Уттар-Прадеш начались восстановительные работы на участке пути, где в субботу произошла смертоносная авария.

Переполненный пассажирский поезд сошёл с рельсов. 23 человека погибли, более 200 пострадали.

Трагедия произошла примерно в 130 километрах от столицы Нью-Дели. Поезд следовал в священный город Хардвар.

[Рам Пракаш, пострадавший]:

«Поезд набирал скорость. Вдруг произошёл рывок, и вагоны начали переворачиваться. Я ехал в седьмом вагоне. Люди вытаскивали друг друга из поезда».

[Прадип Шарма, пострадавший]:

«Поезд опрокинулся после нескольких рывков. Мы ехали во втором вагоне. У людей были повреждены ноги, головы… Обе входных двери были заблокированы. Мы попытались вылезти через окна, но почувствовали, что они под напряжением. Нам удалось выбраться через 5-7 минут».

[Виджац Кумар, пострадавший]:

«Внезапно всё погрузилось во тьму. Местные мусульмане вытащили нас из вагонов и спасли нам жизнь».