В Каталонии продолжают искать предполагаемых террористов

Полиция Испании продолжает расследование в каталонском городе Альканар. Там, как предполагается, изготавливали самодельные бомбы исполнители недавнего теракта в Барселоне.

16 августа там прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Это случилось за день до теракта в столице Каталонии. В доме нашли около 120 баллонов с газом, а также остатки химических веществ, при помощи которых производят самодельные бомбы.

Как предполагается, террористическая ячейка планировала совершить несколько наездов на людей в Барселоне, а потом взорвать микроавтобусы.

Удалось совершить только два теракта, в результате которых погибло 14 человек, более 100 пострадали.

Первый совершили в Барселоне в четверг. Микроавтобус стал давить прохожих на пешеходной улице. Погибло 13 человек. Ответственность за это взяла на себя ИГИЛ – группировка, запрещённая в России и других странах.

Позже подобный теракт попытались повторить в каталонском Камбрильсе. Микроавтобус начал давить людей, однако полиция застрелила пятерых предполагаемых джихадистов. Пострадали семь человек, одна женщина погибла.

Водителя микроавтобуса, который совершил наезд в Барселоне, по-прежнему ищут. Как сообщается, это 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб. Также ищут имама мечети города Риполь. Некоторые члены группировки были его прихожанами.

Все уничтоженные члены группировки – молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет. Их соседи говорят, что не могут поверить в их причастность.

[Серхио Руис, житель Риполя]:

«Они росли в Риполе всю жизнь. Я со многими пил кофе, просто гулял. Что касается Юнеса, я про него такого бы точно не подумал. Я в шоке. Думаю, здесь что-то не так. Они выросли здесь. Невозможно, чтобы они так резко изменились».

В соборе Святого семейства в Барселоне прошла поминальная служба, на которой присутствовали король и королева Испании, а также официальные лица и политики.

Между тем, в Финляндии полиция назвала терактом нападение с ножом в городе Турку. В пятницу 18-летний марокканец начал нападать на прохожих. Две женщины погибли, восемь человек были ранены.

Среди пострадавших – шесть женщин. Самого нападавшего полиция ранила в ногу и арестовала. Предполагается, что у него были сообщники.

[Робин Лардот, директор национального бюро расследований]:

«Информация, которую нам удалось собрать, показывает, что это, вероятно, был теракт. Нам нужно ещё собрать воедино много фактов. В основном о том, как этот человек действовал до нападения».

По всей стране в субботу были приспущены флаги. А полиция между тем говорит, что получила информацию о других планируемых терактах.