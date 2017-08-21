21 августа 2017

В Сеуле установили 300-метровую водную горку

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Участниками соревнований по бобслею смогли представить себя жители и гости Сеула. В столице Южной Кореи на выходные установили 300-метровую водную горку, чтобы повысить популярность предстоящей зимней Олимпиады-2018.

[жительница Южной Кореи]:
«Меня позвал друг и я приехала, теперь веселюсь от души. Очень приятно, что можно недалеко от дома вместе так позабавиться. Хочется видеть такое каждый день, тогда я и приезжала бы ежедневно. Спасибо тем, кто подготовил это мероприятие».

[житель Южной Кореи]:
«Я приехал с острова Чеджудо, чтобы прийти с друзьями из Сеула на эту горку. Это знаменательное событие, поскольку оно продвигает зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. А прокатиться на горке очень забавно. Я бы ещё разок проехал».

Аттракцион в Сеуле установили власти провинции Канвондо, где в будущем году пройдут зимние Игры.

[Ким Ён Чхул, представитель администрации Канвондо]:
«Мы подготовили это мероприятие, чтобы люди могли лучше познакомиться с зимними видами спорта».

Мероприятие под названием «Бобслей в городе» посетили десятки тысяч человек.

До начала зимней Олимпиады осталось около 170 дней. Она пройдёт с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане. Это вторые Олимпийские игры, которые состоятся в Южной Корее. Предыдущие принимал Сеул летом 1988 года.

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