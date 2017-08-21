21 августа 2017

Гонконг: многотысячный протест против ареста продемократических активистов

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Тысячи человек в воскресенье вышли на улицы Гонконга. Они протестовали против заключения в тюрьму трёх продемократических активистов. Люди также выражали сомнения по поводу беспристрастности судебной системы района.

В четверг 20-летнего Джошуа Вона, 24-летнего Натана Лау и 27-летнего Алекса Чхоу приговорили к срокам заключения от шести до восьми месяцев за незаконное собрание. Это стало сильным ударом по молодёжному движению в регионе, которое призывает ввести независимые выборы главы администрации. Многие теперь также обвиняют китайские власти в оказании давления на судебную систему Гонконга.

[Джозеф Чхен, продемократический активист]:
«Очевидно, что в обществе растёт недовольство. Я уверен, что власти Гонконга должны будут ответить за всё. Люди ставят под сомнение последний столп политической системы – независимость судов».

Тысячи человек прошли маршем к зданию Верховного суда с плакатами, осуждающими приговоры.

[протестующий]:
«Я здесь, чтобы выразить протест судебной системе. Вы знаете, что недавно суды вынесли несправедливые приговоры демократам. То есть мы очень беспокоимся по поводу нашей судебной системы. Мы хотим её защитить».

Бывшая британская колония вернулась под управление Китая в 1997 году согласно договору «одна страна – две системы». Соглашение обеспечивало сохранение свобод Гонконга, а также отдельной судебной системы.

Однако гонконгцы теперь опасаются, что Пекин пытается препятствовать независимому правосудию.

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