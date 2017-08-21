Приложение для медитации: помогают ли технологии успокоить сознание?

Около 10 лет назад датский программист китайского происхождения Пэн Чэн страдал от стресса и депрессии. Но когда его работодатель Nokia закрыл свой исследовательский центр в Копенгагене, у него наконец появилось время, чтобы восстановить силы, помедитировать и позаниматься тайцзицюань.

Именно тогда он решил применить свои знания на практике и создал приложение Sway. Это интерактивная программа, которая использует функцию отслеживания движения.

[Пэн Чэн, разработчик приложения]:

«Думаю, то, что мобильные телефоны усугубляют стресс — это стереотип. Технологию уже придумали. Это именно дизайнеры делают её более привлекательной для сознания, в результате сознание подвергается стрессу. А что если разработать технологию для совершенствования, которая бы мотивировала на концентрацию внимания?»

Запустив приложение, нужно под спокойную музыку плавно двигать рукой или двигаться всем телом, держа телефон в руке. Если вы всё делаете правильно, то приложение даст положительный отклик. Пользователям советуют так медитировать хотя бы по 20 минут в день.

Впрочем, некоторые считают, что приложения для медитации не нужны. Среди них – Майкл Миллер, директор Лондонского центра медитации.

[Майкл Миллер, директор Лондонского центра медитации]:

«Думаю, учиться медитировать по приложению — это то же самое, что учиться плавать по видео из YouTube. Но, конечно, в каком-то смысле оно полезно, поскольку оно рассказывает о медитации, и его просто получить».

Ну а Пэн Чэн говорит, что эта программа должна быть лишь дополнением к занятиям с инструктором в живую.

[Пэн Чэн, разработчик приложения]:

«Наше послание состоит в том, что не технология, а сам человек обладает способностью саморегуляции тела».

Скачать Sway можно на смартфонах с операционной системой iOS за 3 доллара.