22 августа 2017

Конкурс по завариванию чая по-гонконгски выиграла участница из Шанхая

| 0

В Гонконге прошли международные соревнования по мастерству в заваривании чая с молоком. Участники должны приготовить его по особому рецепту. Такой напиток называется чаем с молоком по-гонконгски. [Филлис Чхёк, член жюри]:
«Все участники – из разных стран, но все они должны выполнить главное требование – заварить чай по гонконгскому рецепту».

Такой напиток готовят из цейлонского чая, сгущённого молока и сахара либо без него. Чай с молоком в Гонконге начали пить примерно в середине прошлого века. Иначе его ещё называют «чулочным чаем». Это из-за того, что его процеживают через фильтр, похожий на чулок. Такая процедура придаёт напитку нежный сливочный вкус.

Первое место на соревнованиях заняла Сюэ Мэйлин из Шанхая. За девятилетнюю историю конкурса она стала второй женщиной-победительницей. [Сюэ Мэйлин, победительница соревнований]:
«Я работала в кафе и видела, как коллеги готовили такой чай. Тогда я подумала, что тоже так могу».

В конкурсе также участвовали мастера из Гуанчжоу, Пекина, Торонто, Мельбурна и из самого Гонконга. Приготовленный напиток оценивало специальное жюри.

Согласно статистике, жители Гонконга выпивают два с половиной миллиона чашек чая с молоком в день в десяти тысячах городских кафе.

Конкурс по завариванию чая по-гонконгски выиграла участница из ШанхаяЧисло жертв землетрясений в Китае возросло до 19Мулы помогают реставрировать Великую Китайскую стенуВ Гонконге растёт пропасть между бедными и богатыми«Исследователи» в масках проникают в колониальные здания, чтобы сохранить историю ГонконгаПляжи Гонконга закрывают из-за аварии в материковом КитаеИностранные фирмы по очистке сточных вод нашли золотую жилу в КитаеVolvo будет обмениваться технологиями с Geely HoldingMoody’s впервые за почти 30 лет понизил кредитный рейтинг КитаяЛьдом, арбузами и душем спасают от жары питомцев Пекинского зоопарка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.