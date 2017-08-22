Конкурс по завариванию чая по-гонконгски выиграла участница из Шанхая

В Гонконге прошли международные соревнования по мастерству в заваривании чая с молоком. Участники должны приготовить его по особому рецепту. Такой напиток называется чаем с молоком по-гонконгски. [Филлис Чхёк, член жюри]:

«Все участники – из разных стран, но все они должны выполнить главное требование – заварить чай по гонконгскому рецепту».

Такой напиток готовят из цейлонского чая, сгущённого молока и сахара либо без него. Чай с молоком в Гонконге начали пить примерно в середине прошлого века. Иначе его ещё называют «чулочным чаем». Это из-за того, что его процеживают через фильтр, похожий на чулок. Такая процедура придаёт напитку нежный сливочный вкус.

Первое место на соревнованиях заняла Сюэ Мэйлин из Шанхая. За девятилетнюю историю конкурса она стала второй женщиной-победительницей. [Сюэ Мэйлин, победительница соревнований]:

«Я работала в кафе и видела, как коллеги готовили такой чай. Тогда я подумала, что тоже так могу».

В конкурсе также участвовали мастера из Гуанчжоу, Пекина, Торонто, Мельбурна и из самого Гонконга. Приготовленный напиток оценивало специальное жюри.

Согласно статистике, жители Гонконга выпивают два с половиной миллиона чашек чая с молоком в день в десяти тысячах городских кафе.