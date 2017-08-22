Французская Total купит Maersk Oil за $7,5 млрд

Французская компания Total купит нефтегазовое подразделение датской Maersk. Сумма сделки составит семь миллиардов 450 миллионов долларов США. Как заявили в Total, это поможет ей увеличить доходы и денежные потоки.

В AP Moller Maersk отмечают, что продают Maersk Oil, чтобы сконцентрироваться на другой деятельности, включая судоходный бизнес.

[Саймон Френч, главный экономист в Panmure Gordon]:

«Это стратегический шаг, а не требование рынка. Maersk хочет выйти из нефтяного и газового сектора и сконцентрироваться на судоходном бизнесе. И покупка Total этих активов в Северном море – это тоже стратегический шаг, поскольку уже имеется ряд продавцов».

Согласно условиям сделки, A.P. Moller Maersk получит акций Total на 4 миллиарда 950 миллионов долларов. Total же возьмёт на себя долг Maersk Oil в размере 2,5 миллиардов

Maersk сообщила, что в 2018 и 2019 годах планирует вернуть акционерам «материальную часть стоимости полученных акций Total» в форме особых дивидендов и выкупа акций.

Продажа происходит в период, когда Maersk проводит масштабную реструктуризацию. Компания планирует сфокусироваться на транспортном и логистическом бизнесе и отделить свою деятельность в энергетической сфере из-за падения доходов в этой области.