Полное солнечное затмение наблюдали с запада до востока США

21 августа полное солнечное затмение смогли увидеть жители и восточного, и западного побережья США. Такое произошло впервые за 99 лет. В предыдущий раз подобное явление было в 1918 году.

Правда, на большей части территории затмение было частичным. А наблюдать, как Луна закрывает диск Солнца полностью, смогли жители полосы в 100 километров шириной. Она протянулась с востока континента на запад.

Одним из первых городов, где насладились этим явлением, стал Депо-Бэй в штате Орегон. Здесь всё началось в 10:15. На две минуты стало темно как ночью и сильно похолодало.

[зрительница]:

«Считаю, что это было просто удивительно. Мурашки шли по коже, чудесно, чудесно. Хотелось бы такое ещё раз увидеть, но такого я больше не увижу». [зритель]:

«Когда это произошло, то с одной стороны свет стал ярче, а потом всё погрузилось во тьму. Можно было видеть корону, когда снял очки, то было ощущение, что наступила ночь. Ореол света вокруг Луны описать трудно, через видеозапись этого не передать».

А в городе Карбондейл в штате Иллинойс затмение продолжалось дольше всего среди всех американских городов. Все 15 тысяч мест на футбольном стадионе местного университета были раскуплены. Но в самый ответственный момент, когда Луна полностью скрыла Солнце, набежали тучи.

Впрочем, зрители говорят, что всё равно довольны.

[зрительница]:

«Мне понравился момент, когда стало темно. Можно было почувствовать прохладу, воздух стал другим, птицы замолкли, можно было слышать сверчков. Это был удивительный момент». [зритель]:

«Это было удивительно, чудесно. Тучи немного помешали, но мы видели яркие отблески света и корону около 5-10 секунд».

Смогли увидеть полное затмение и авиапассажиры. На одном из внутренних рейсов всем выдали печатные инструкции и очки. Кроме того, экипаж судна комментировал всё, что происходило в небе.

[пассажирка]:

«До этого я видела пять солнечных затмений в разных частях мира. В воздухе не так, как на земле. Но и там, и там вид удивительный. Нам очень повезло, что у нас появилась такая возможность».

В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах тысячи человек вышли понаблюдать за частичным солнечным затмением. Насладились этим уникальным явлением и на Кубе. Тоже частичным. В последний раз полное затмение на острове видели в 1878 году. В следующий раз это произойдёт в 2132.