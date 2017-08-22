В Бразилии пытаются защитить леса Амазонии от пожаров и вырубки

В бразильском штате Амазонас продолжается операция «Зелёная волна». Её цель — спасти тропические леса Амазонии от пожаров и незаконной вырубки. Сотрудники агентства по охране окружающей среды сосредоточили усилия на защите лесных угодий рядом с городком Апуи.

Здесь дым от пожаров виден на много километров. Там, где недавно возвышались деревья, теперь — сотни гектаров выжженного леса.

[Жайми Перейра да Коста, координатор операции «Зелёная волна»]:

«В ходе операции мы обнаружили много участков сгоревшего леса. Огонь и большие объёмы дыма создают трудности для жителей Апуи».

Опасность также исходит от нелегальных лесорубов. Они спиливают деревья, а затем продают их. В результате пустеют огромные лесные территории. Когда лесорубы перемещаются на другое место, на смену им приходят скотоводы. Они сжигают остатки деревьев, чтобы подготовить землю под пастбища. Затем скотоводов сменяют фермеры, которые выращивают сою. По словам лесных охранников, такая картина наблюдается уже десятки лет.

[Жайми Перейра да Коста, координатор операции «Зелёная волна»]:

«Мы выяснили, что фермеры и лесорубы приходят из региона Умаита, а также — из штата Рондония. Они занимают эти территории, и их деятельность приводит к экологической катастрофе».

По данным спутникового мониторинга, в Бразилии в 2016 году было уничтожено почти 8000 квадратных километров леса. Это на 29% больше, чем в 2015-м.

Тропические леса Бразилии составляют треть тропических лесов нашей планеты. Однако они стремительно исчезают. Из-за этого под угрозой также оказались многочисленные обитатели амазонских лесов.