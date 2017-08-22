Полиция застрелила исполнителя теракта в Барселоне

Испанская полиция подтвердила, что исполнителя теракта в Барселоне застрелили в сельской местности недалеко от города. Как предполагается, 22-летний Юнес Абуякуб был за рулём фургона, который протаранил прохожих на центральной улице каталонской столицы. Погибло 13 человек, пострадало более 100.

Юнесу удалось бежать с места преступления. Затем он ножом убил мужчину, чтобы воспользоваться его автомобилем.

[Хосеп Льюис Траперо, глава полиции Каталонии]:

«Полицейские увидели человека, который пробирался через виноградник в Субиратсе. Они приказали ему остановиться и предъявить документы. Человек, который был в футболке и расстёгнутой рубашке, выкрикнул «Аллаху акбар». Полицейские увидели, что на нём нечто, похожее на пояс смертника — такой же, какие были на пятерых в Камбрильсе. Полиция действовала по предписаниям и применила оружие».

Полиция также объявила, что расследование продолжается, однако все 12 членов джихадистской группировки обнаружены. Двое погибли в Альканаре в результате взрыва на пункте по производству самодельных бомб. Это произошло за день до теракта в Барселоне. Пятерых застрелили в Камбрильсе, когда те пытались совершить подобный теракт, но уже с поясами смертников. Восьмым уничтоженным террористом стал Абуякуб.

Четверо остальных арестованы. В понедельник их доставили в тюрьму Мадрида. Среди них трое марокканцев и один гражданин испанского анклава Мелилья. Во вторник они предстали перед судом, который занимается делами, связанными с терроризмом.

Жители Риполя, города, где вырос Юнес Абуякуб, говорят, что не могут проявить жалость к исполнителю теракта.

[житель Риполя]:

«Получил, что заслужил, и этого тоже недостаточно. Спросите об этом родителей [погибшего] трёхлетнего ребёнка. Никому такие вещи не нравятся, но они происходят. Лично я считаю, что такие люди не достойны жить. Террористы не достойны жить». [житель Риполя]:

«У меня душа болит за людей, которые погибли в Барселоне. А того, кого застрелили, мне не жалко. Мне жалко 14 человек, которые погибли, жалко двух детей, а также людей, которые были ранены».

Всего в результате терактов и нападений погибло 15 человек. 13 — на улице в Барселоне, одна женщина — в результате теракта в Камбрильсе, и ещё одного мужчину убил Абуякуб, чтобы завладеть автомобилем для побега.