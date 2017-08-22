22 августа 2017

Биг-Бен замолк на четыре года

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Знаменитые часы британского парламента, Биг-Бен, в понедельник пробили в последний раз. В течение следующих четырёх лет ремонта они будут молчать.

Все шестерёнки будут сняты, осмотрены и, если необходимо, отреставрированы. Отсоединят и молотки, которые последние 157 лет каждый час били по колоколу весом почти 14 тонн. Четыре циферблата тоже очистят и отреставрируют.

Один из циферблатов оставят видимым. Во время работ он будет показывать время при помощи электрического мотора.

Впрочем, часы не замолкнут окончательно. На важные события, такие как празднование Нового года, они всё же будут бить.

Открытие обновлённого Биг-Бена намечено на 2021 год.

96-метровая Башня Елизаветы является частью Вестминстерского дворца и стоит на берегу Темзы. Это одна из главных достопримечательностей Лондона и самое фотографируемое строение в Великобритании.

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