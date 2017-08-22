За что россияне любят напиток из иван-чая?

Иван-чай издавна пили на Руси представители всех слоёв общества. Но, начиная с прошлого века, его стали понемногу забывать. Теперь же иван-чай в России словно обретает вторую жизнь.

Растёт этот цветок по всему Северному полушарию. Богата иван-чаем и Нижегородская область. Здесь, на берегах реки Ветлуги, для него — раздолье.

[Елена Григоренко, сборщица иван-чая]:

«Исторические документы говорят, что иван-чай – это русское достояние, национальное, и было предметом экспорта очень долгие годы и даже века. И наравне с пенькой и лесом вывозилось в другие страны».

Когда макушки растений украшают нежные розовые соцветия, пришла пора собирать листья иван-чая. Делают это вручную.

[Ольга Спирина, сборщица иван-чая]:

«То есть мы берём, держим рукой за стебелёчек и спускаемся вниз. Вот так вот – раз, и у нас получается в ручке вот такой, и мы его кладём».

После сбора листья должны пройти процесс ферментации.

[Ольга Спирина, сборщица иван-чая]:

«Помяли немножечко, чтобы чуть-чуть он был помягче, полегче, пошелковистее, и начинаем делать скруточки. Несколько — с усилием, движений, чтобы он у нас дал сок».

После скручивания листья сушат.

[Елена Григоренко, сборщица иван-чая]:

«После того, как у нас несколько дней иван-чай в тёплом, тёмном месте полежал, он стал вот таким. Тёмные, вот наши скруточки – они стали тёмно-коричневого цвета и пахнут черносливом».

Вот и весь процесс изготовления иван-чая.

Многие покупатели в Нижегородской области всё чаще отдают предпочтение старинному напитку, известному тонизирующими и целебными свойствами.

[Елена Круглова, сотрудница магазина]:

«Иван-чай и когда холодно, например, хорошо попить горячий, согревает хорошо. Сейчас жарко на улице. Тоже очень хорошо, потому что иван-чай можно пить и холодным совершенно. Он очень утоляет жажду и полезный. Поэтому популярностью он у нас очень пользуется».

Покупают иван-чай и в Москве.

[Татьяна Крапилева, владелица магазина чая]:

«Иван-чай – это исконно русский напиток. Он в последнее время стал завоёвывать новую популярность, и всё больше люди узнают о нём и покупают его. Потому что иван-чай обладает удивительными лечебными свойствами. Он тонизирует утром и успокаивает вечером».

Иван-чай можно пить с облепихой, клюквой и различными травами. Молодые побеги, корни и листья этого растения годятся для приготовления витаминного салата. А на Кавказе из корней иван-чая когда-то делали муку и пекли хлеб.