Трамп объявил об изменении стратегии США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении объявил, что Вашингтон изменит тактику в Афганистане. Он планирует увеличить там численность американских военных, чтобы страна не превратилась в безопасное место для террористов, которые будут атаковать США.
Он призвал Пакистан, Индию и НАТО прилагать больше усилий в борьбе с «Талибаном» и добавил, что армия больше не будет объявлять о предстоящих военных операциях.
Дональд Трамп также отметил, что США больше не будут выделять Кабулу неограниченную финансовую помощь, если афганские власти не сделают свой вклад в борьбу с террористами.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Наш вклад имеет ограничения, и наша поддержка – это не чек на предъявителя без обозначения суммы оплаты. Правительство Афганистана должно взять на себя часть военного, политического и экономического бремени. Американцы ожидают увидеть реальные реформы, реальный прогресс и реальные результаты».
По словам президента, стратегия изменится в отношении не только Афганистана, но и других стран региона.
Жители Кабула выражают сдержанный оптимизм.
[житель Кабула]:
«Учитывая сезон боёв, ситуацию и условия здесь, я приветствую стратегию господина Трампа, Афганистану это необходимо».
[житель Кабула]:
«Если администрация Трампа на самом деле уничтожит врагов при помощи этой стратегии, то это сработает. Но та же стратегия, что и в прошлом, приведёт к провалу».
Трамп неоднократно критиковал прошлые действия Вашингтона в Афганистане. Одной из главных трудностей для него, как и для предыдущих президентов, стала неспособность афганских властей справиться с кризисом.