22 августа 2017

Трамп объявил об изменении стратегии США в Афганистане

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Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении объявил, что Вашингтон изменит тактику в Афганистане. Он планирует увеличить там численность американских военных, чтобы страна не превратилась в безопасное место для террористов, которые будут атаковать США.

Он призвал Пакистан, Индию и НАТО прилагать больше усилий в борьбе с «Талибаном» и добавил, что армия больше не будет объявлять о предстоящих военных операциях.

Дональд Трамп также отметил, что США больше не будут выделять Кабулу неограниченную финансовую помощь, если афганские власти не сделают свой вклад в борьбу с террористами.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Наш вклад имеет ограничения, и наша поддержка – это не чек на предъявителя без обозначения суммы оплаты. Правительство Афганистана должно взять на себя часть военного, политического и экономического бремени. Американцы ожидают увидеть реальные реформы, реальный прогресс и реальные результаты».

По словам президента, стратегия изменится в отношении не только Афганистана, но и других стран региона.

Жители Кабула выражают сдержанный оптимизм.

[житель Кабула]:
«Учитывая сезон боёв, ситуацию и условия здесь, я приветствую стратегию господина Трампа, Афганистану это необходимо».

[житель Кабула]:
«Если администрация Трампа на самом деле уничтожит врагов при помощи этой стратегии, то это сработает. Но та же стратегия, что и в прошлом, приведёт к провалу».

Трамп неоднократно критиковал прошлые действия Вашингтона в Афганистане. Одной из главных трудностей для него, как и для предыдущих президентов, стала неспособность афганских властей справиться с кризисом.

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