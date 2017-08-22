Сад Юрского периода представляют в Москве

Скелет древнего ящера затаился в зарослях диких деревьев. Это «сад Юрского периода», победитель фестиваля ландшафтного дизайна «Сады и люди».

180 миллионов лет назад на территории Москвы было тёплое мелководное море. Его окружали реликтовые леса. С тех времён в России продолжают расти хвощи и папоротники. Между тем для большего контраста сад начинается с привычного современному человеку пейзажа средней полосы России.

[Анна Лозинская, ландшафтный дизайнер]:

«Контраст современности и Юрского периода. Когда-то на территории Москвы, Московской области было Юрское море. Эту территорию населяли динозавры. Сейчас при реконструкции Москвы очень много достают юрской глины, где находят омониты, различные ископаемые».

Второе место занял сад «Энергия». Здесь дизайнеры отразили контраст форм: полированная сталь и колышущиеся ветви ив, природная энергия, представленная душистыми растениями: шалфей, чабрец, мята и душица, чьи ароматы успокаивают и тонизируют организм, и солнечные батареи, заряжающие электронные устройства.

[Мария Рогулёва, ландшафтный дизайнер]:

«Мы хотели, чтобы эту энергию можно было почувствовать. Вы можете почувствовать энергию через ваши органы чувств. Обоняние через пряные травы, зрение — энергичные формы, прямые, мягкие закруглённые. А также можете ощутить через практическое действие — зарядить ваши гаджеты».

В течение недели свои природные пространства создавали 30 команд. Модная тенденция ландшафтного дизайна последних лет — акцент на естественности пейзажа.

[Ирина Савватеева, организатор фестиваля]:

«Мы очень устали от всего ненастоящего. От прессинга, который давит на нас. Сад — то место, которое гармонизирует пространство. Человек, попадая в этот сад, его сердце начинает биться в этой фазе. В той, в которой живёт этот сад».

Фестиваль проходит четвёртый год. Финалистов выбирали из сотен проектов.