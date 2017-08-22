Врачи Австралии используют искусство, чтобы лечить пациентов

Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут привести к тому, что человек оказывается почти в полной изоляции.

Но на этих особых танцевальных занятиях в австралийской Канберре фокусируются не на том, чего люди не могут сделать, а на том, на что они способны.

Каждую неделю Джон Макнотан, который страдает от болезни Альцгеймера, а также его жена и опекун Мери надевают танцевальную обувь и двигаются под знакомые мелодии.

[Мери Макнотан, жительница Канберры]:

«Очень много повторений и простых движений. Все успевают».

Никаких ограничений и оценок. Только улыбки и дружеское общение.

[Джон Макнотан, житель Канберры]:

«Я встречаю новых людей, узнаю об их проблемах. А ещё узнаю, что иногда у меня получается очень неплохо».

Всё чаще в Австралии используют разные формы искусства в терапии

при подобных хронических заболеваниях. Исследования показывают, что танцы, пение и художественное творчество оказывают положительное влияния на людей с атеросклерозом и болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

[Филип Пиггин, участник программы]:

«Постоянное использование нейронных проводящих путей во время занятий помогает замедлить разрушение этих путей».

Занятия проводит крупнейший в Канберре центр по медицинскому уходу. Он объединил усилия с культурным центром «Бельконнен».

Занятия также включают походы в галереи и хоровое пение.

[Мери Макнотан, жительница Канберры]:

«Это намного лучше, чем сидеть дома. Правда же?»

И по выражению лиц этих учеников видно, что все они согласны.