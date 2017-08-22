Врачи Австралии используют искусство, чтобы лечить пациентов

Болезни Альцгеймера и Паркинсона могут привести к тому, что человек оказывается почти в полной изоляции.
Но на этих особых танцевальных занятиях в австралийской Канберре фокусируются не на том, чего люди не могут сделать, а на том, на что они способны.
Каждую неделю Джон Макнотан, который страдает от болезни Альцгеймера, а также его жена и опекун Мери надевают танцевальную обувь и двигаются под знакомые мелодии.
[Мери Макнотан, жительница Канберры]:
«Очень много повторений и простых движений. Все успевают».
Никаких ограничений и оценок. Только улыбки и дружеское общение.
[Джон Макнотан, житель Канберры]:
«Я встречаю новых людей, узнаю об их проблемах. А ещё узнаю, что иногда у меня получается очень неплохо».
Всё чаще в Австралии используют разные формы искусства в терапии
при подобных хронических заболеваниях. Исследования показывают, что танцы, пение и художественное творчество оказывают положительное влияния на людей с атеросклерозом и болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
[Филип Пиггин, участник программы]:
«Постоянное использование нейронных проводящих путей во время занятий помогает замедлить разрушение этих путей».
Занятия проводит крупнейший в Канберре центр по медицинскому уходу. Он объединил усилия с культурным центром «Бельконнен».
Занятия также включают походы в галереи и хоровое пение.
[Мери Макнотан, жительница Канберры]:
«Это намного лучше, чем сидеть дома. Правда же?»
И по выражению лиц этих учеников видно, что все они согласны.