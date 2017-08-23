Одичавшие из-за разделения Кипра домашние ослы голодают

Ослы загораживают машинам проезд. Такую картину можно часто наблюдать в северо-восточной части острова Кипр на полуострове Карпас. Эти домашние животные давно стали дикими.

Их были вынуждены бросить хозяева греки-киприоты, когда в 1974 году эта территория перешла под контроль самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра. Со временем популяция ослов увеличилась. Теперь на территории в 132 квадратных километра обитает 2000 одичавших осликов. 15 лет назад их было в два раза меньше.

Вот только питаться животным почти не чем. Выпрашивают еду у проезжающих мимо людей. И всё чаще разоряют местные огороды.

[Тугберк Эмирзаде, биолог]:

«Они наносят ущерб урожаю местных жителей. Съедают цветы и овощи, а иногда из-за них происходят ДТП».

Биологи беспокоятся и за сохранность биоразнообразия полуострова. Говорят: здесь много эндемичных видов растений, а ослики могут их уничтожить.

По мнению специалистов, часть животных надо стерилизовать, потом некоторых пристроить на фермы, некоторых — в заповедники, а каких-то использовать в туристическом бизнесе.

[Тугберк Эмирзаде, биолог]:

«Они очень нравятся туристам – и местным, и зарубежным. Это очень обаятельные животные, они дружелюбные и забавные. К тому же у них интересная история, связанная с островом. Их надо использовать в туристической сфере».

На полуострове Карпас расположена святыня Кипрской православной церкви — Монастырь Апостола Андрея. Считается, что он основан в I веке нашей эры. Сейчас это музей, охраняемый ЮНЕСКО. Монастырь часто посещают туристы.