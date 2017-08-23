23 августа 2017

Китайцы скупают лондонскую недвижимость после «брексита»

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Капитал из Китая и Гонконга в этом году составил треть всех инвестиций в лондонскую коммерческую недвижимость. До референдума о «брексите» этот показатель достигал лишь 10%.

В первой половине текущего года его объём увеличился до трёх миллиардов 900 миллионов фунтов. В тот же период прошлого года цифра составляла лишь один миллиард 100 миллионов фунтов стерлингов.

Некоторые известные небоскрёбы британской столицы буквально расхватали. Например, «Лиденхолл» и «Уоки-токи».

[Вики Прайс, главный экономический советник в Cebr]:
«Учитывая низкий курс фунта, недвижимость здесь стоит дёшево. И покупают не только китайцы, а многие другие. Они осознают, что цены будут расти, поэтому это безопасный вклад».

Необходимость уйти с внутреннего рынка и растущий контроль со стороны Пекина – все эти факторы стимулируют приток капитала из Гонконга.

[Кен Оделуга, аналитик в City Index Market]:
«Очевидно, здесь видят скрытые возможности, поскольку после «брексита» доходы от недвижимости упали».

Впрочем, эксперты говорят, что в ЕС эта тенденция уже вызывает опасения.

[Вики Прайс, главный экономический советник в Cebr]:
«В отношении китайских инвестиций в целом мы видим, что в Европе начинают переживать. Покупается огромное число государственных предприятий и фирм – это серьёзные инвестиции в Европу, например, порт в Греции и так далее. Теперь всё идёт в сторону ужесточения правил».

Как ожидается, в ближайшее время гонконгские инвесторы купят в Лондоне ещё несколько небоскрёбов.

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