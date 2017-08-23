Чили предоставила убежище судьям Верховного суда Венесуэлы

Правительство Чили предоставило политическое убежище четырём членам Верховного суда Венесуэлы и венесуэльскому оппозиционному лидеру Роберто Энрикесу. Все они пока скрываются в чилийском посольстве в Каракасе.

[Эральдо Муньос, глава МИД Чили]:

«Правительство Чили решило предоставить этим пяти гражданам Венесуэлы дипломатическое убежище».

В июле оппозиционный парламент страны назначил 33 судьи Верховного суда. При этом сам Верховный суд, поддерживающий президента Венесуэлы, заявил, что эти назначения незаконны. А Николас Мадуро пригрозил отправить в тюрьму тех, кто вступит в должность. Четверо судей были вынуждены запросить убежища в чилийском посольстве, где и находятся уже несколько недель.

Один из лидеров оппозиции Роберто Энрикес скрывается в посольстве Чили с апреля. Правоохранительные органы Венесуэлы обвинили его в участии в антиправительственном заговоре.

Чилийские власти просят правительство Венесуэлы позволить этим пяти гражданам беспрепятственно покинуть страну.

[Эральдо Муньос, глава МИД Чили]:

«Мы надеемся на безопасный выезд для них. И также надеемся, что кризис, который переживает народ Венесуэлы, разрешится как можно скорее, и что демократический порядок и соблюдение прав человека будут восстановлены во имя мира».

Венесуэла охвачена массовыми протестами более трёх лет. Они вызваны глубоким экономическим кризисом и разгулом преступности в стране. В конце марта этого года ситуация снова обострилась.

Поводом послужило намерение Верховного суда взять на себя функции парламента, а его членов лишить депутатской неприкосновенности. Позже суд отменил своё решение. Однако протесты не утихли.

В мае Николас Мадуро подписал указ о созыве Национальной конституционной ассамблеи. Выборы в неё прошли 30 июля. А уже в августе она взяла на себя полномочия парламента и вместо него будет принимать законы. Мадуро поручил ассамблее создать новую конституцию страны. По мнению оппозиции, она позволит венесуэльскому президенту взять всю власть в свои руки.