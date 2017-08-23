Жизнь на острове Искья возвращается в привычное русло

На набережных итальянского острова Искья снова многолюдно. Похоже, спустя сутки после землетрясения жизнь возвращается в привычное русло.

[Антонио Конте, официант]:

«Мы потеряли много туристов. В полночь они уехали на материк на специальных паромах. К сожалению, они решили нас покинуть, потому что вне острова чувствуют себя в большей безопасности».

Многие отдыхающие покинули остров после бедствия, но не все. Есть те, кто остался и намерен продолжить отпуск.

Некоторые жители острова считают, что в СМИ масштаб трагедии преувеличен.

[Рафаэль Писани, владелец магазина]:

«Из-за этого землетрясения, определённо, возникли проблемы. Оно напугало людей, и они уехали. Нам всем было страшно. Думаем о погибших, о потерявших свои дома, о пострадавших. Мы думаем о них, но в целом масштаб трагедии преувеличен».

Землетрясение произошло в понедельник вечером и было силой 4,3 балла. Два человека погибли, несколько десятков пострадали. Обрушилось несколько домов.

[Дэвид Фаби, сотрудник Департамента гражданской защиты]:

«Мы перешли от неотложной помощи к следующей стадии – помощи нуждающимся. По данным мэров, таких – 200 человек. И это число вряд ли значительно вырастет. Мэры сотрудничают с владельцами отелей, чтобы обеспечить людей временным жильём».

Искья – остров недалеко от Неаполя, с населением в 63 тысячи человек. Летом это число утраивается – у многих итальянцев здесь дачи. Любят здесь отдыхать и иностранные туристы.