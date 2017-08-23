23 августа 2017

Лидер КНДР приказал производить больше ракетных боеголовок

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал производить больше ракетных двигателей на твёрдом топливе и ракетных боеголовок. Об этом официальные СМИ страны объявили в среду.

Главнокомандующий, как сообщается, посетил химический институт. Он отметил, чтоб необходимо более широко использовать композитные материалы.

При этом, в сообщении не содержалось привычных угроз в адрес Вашингтона.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к Пхеньяну с примирительным заявлением, похвалив его за «сдержанность, проявленную в вопросе недавних военных мер».

С начала прошлого года Северная Корея провела два ядерных испытания и десятки запусков ракет. После того как в июле этого года она запустила две межконтинентальные баллистические ракеты, санкции в отношении неё ужесточили.

Недавно КНДР также объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВМС на острове Гуам в Тихом океане. В ответ на это Дональд Трамп сказал о готовности применить военную силу, чтобы ликвидировать ядерную угрозу со стороны Пхеньяна. Вслед за этим Северная Корея заявила, что откладывает запуск.

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