Вице-адмирала 7-го флота США уволили из-за столкновения «Джона Маккейна»

Вице-адмирал Джозеф Окоин, командовавший Седьмым флотом США, как предполагается, лишился своего поста. Об этом на условиях анонимности сообщил ряд чиновников, отметив, что причина заключается в недавних столкновениях судов ВМС США и гибели членов экипажа под его командованием.

Через несколько недель Окоин и так должен был уйти в запас. Однако армейское руководство приняло решение его уволить.

Решающим фактором стало столкновение эсминца «Джон Маккейн» с нефтяным танкером в Малаккском проливе. Это произошло в понедельник. В результате в американском военном судне появилась пробоина, через которую затопило некоторые помещения. Пятеро моряков пострадали, а десять пропали без вести.

Как сообщил другой вице-адмирал, водолазы уже нашли в затопленных участках останки людей.

[Скотт Свифт, вице-адмирал ВМС США]:

«Сегодня во время поисков дайверам удалось найти в заблокированных помещениях тела».

Кроме того, малазийские ВМС объявили, что обнаружили останки на месте столкновения. Теперь их будут идентифицировать.

Предыдущий инцидент произошёл в июне: американский эсминец «Фицджеральд» столкнулся с контейнеровозом. Погибло семеро военных.

Всего же с февраля на западе тихоокеанского региона произошло четыре инцидента с участием судов ВМС США.

Теперь руководство флота планирует провести полномасштабное расследование.