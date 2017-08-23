Турист в Барселоне: «Давайте надеяться на лучшее»

Люди, посещающие туристические места в Барселоне, говорят, что несмотря на угрозу безопасности, будут продолжать путешествовать и жить нормальной жизнью.

17 августа фургон задавил 13 человек и ранил 120 на центральной улице каталонской столицы. Пострадавшие и погибшие — граждане 34 стран.

[туристка]:

«Нужно держаться вместе, потому что мы не знаем, где и как близко к нам это может произойти снова. Некоторые мои друзья поехали в Лондон, и это случилось в Лондоне, другие – в Манчестер. Мир изменился. Мы больше не можем путешествовать спокойно и наслаждаться поездками». [местный житель]:

«Это ужасно, но жизнь продолжается, и моя тоже. Иногда я об этом думаю, особенно в многолюдных местах, где много туристов».

В понедельник полиция застрелила 22-летнего Юнеса Абуякуба, который, как предполагается, был за рулём фургона. Кроме того, четыре члена джихадистской группировки, которые попали в руки полиции, предстали перед судом.

[турист]:

«Я на самом деле надеюсь, что на туризм здесь это не повлияет. Давайте надеяться на лучшее».

Тем временем, в Лиссабоне, столице Португалии, в туристических местах установили бетонные блоки и металлические столбы. Они должны помешать совершить теракты, подобные барселонскому.

В последнее время в Европе произошло около десяти инцидентов, в которых джихадисты направляли фургоны или грузовики в толпы прохожих.

[турист]:

«Это остановит автомобили, но полностью предотвратить нападения невозможно, поскольку сюда очень легко попасть, невозможно остановить каждого. Но всё же хорошо, что сюда не могут проехать автомобили. Это хорошая мера».

При этом власти Португалии не стали повышать уровень опасности с «умеренного». Страна продвигает себя как одну из самых безопасных для посещения.