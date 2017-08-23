Чешский автономный беспилотник пролетит через четыре страны

Это первый гражданский беспилотник, который в соответствии с заданной программой полностью автономно совершает взлёт и посадку. Создал его чешский авиастроительный старт-ап.

[Ладислав Семетковский, основатель компании Primoco UAV]:

«Главное преимущество перед другими беспилотниками – длительность полёта, которая может достигать десяти часов, а также – автономность. Он может самостоятельно взлетать и садиться. Кроме того, аппарат хорошо работает почти в любых погодных условиях».

В следующем году старт-ап планирует провести новые испытания. Беспилотнику предстоит пролететь через четыре страны: Чехию, Словакию, Австрию и Венгрию. Руководство компании ведёт переговоры с властями, чтобы получить разрешения на пересечение воздушного пространства и на взлёт и посадку в аэропортах этих стран.

За полётом дрона будет следить квалифицированный оператор. При необходимости он возьмёт управление на себя. В случае потери связи беспилотник будет действовать по специально заданной программе.

[Ладислав Семетковский, основатель компании Primoco UAV]:

«Если отключатся электричество или компьютер, аппарат перейдёт в безопасный режим работы. Он автоматически вернётся в аэропорт и приземлится, не создавая угроз безопасности».

Чешский беспилотник в отличие от других дронов оснащён не электрическим, а поршневым двигателем внутреннего сгорания. Дальность полёта превышает 200 километров. Аппарат способен подниматься до 3000 метров над землёй и лететь со скоростью 100-150 километров в час. При этом он может перевозить до 15 килограммов груза. Дрон также предназначен для бесперебойного наблюдения за местностью в течение десяти часов.

Старт-ап уже поставляет беспилотники в Россию, Ирак и Китай. В будущем планирует заключить контракты и с другими странами, производя более 100 летательных аппаратов в год.