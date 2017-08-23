О жизни российских дальнобойщиков — в спектакле в кузове грузовика

Пятьдесят человек заходят в кузов грузовика на Мячковском бульваре в Москве. Отсюда начнётся их полуторачасовое путешествие в жизнь дальнобойщиков. За это время они проделают путь от Магадана до российской столицы, не покидая её пределов.

Проект под названием Cargo Moscow представляет собой спектакль-приключение. Благодаря нему можно узнать о нелёгкой работе дальнобойщиков из первых уст.

Два опытных водителя Андрей и Роман рассказывают реальные истории из жизни. Демонстрируют видеокадры, запечатлевшие красоты Восточной Сибири и Дальнего Востока. Показывают и фотографии застрявших грузовиков.

[Андрей Фомин, дальнобойщик]:

«Есть ещё такая фотография. Это Рома тоже гнал машину на Магадан, но, как видите, он её не догнал, он её утопил. Ну её, правда, достали. Ромик, как видите, тоже жив, здоров. Выплыл самостоятельно».

Сценарий спектакля написал швейцарский режиссёр Штефан Кэги. В него вошли истории десятков российских дальнобойщиков.

[Мария Калмыкова, исполнительный продюсер]:

«Он считает их — водителей, теми столпами, на которых стоит современное общество. В общем-то, современный город большой не может функционировать без тех людей, которые привозят товары из разных стран и городов, чтобы мы могли есть, пить, покупать хорошие предметы одежды и быта».

Во время путешествия грузовик заезжает на автомойку. Здесь работает мигрант из Узбекистана. Зрители в кузове слышат рассказ, как тяжело ему приходится. Он моет машины круглосуточно, но работу не бросает.

А для дальнобойщиков их труд – уже не просто заработок, а — образ жизни.

[Андрей Фомин, дальнобойщик]:

«Если честно, для меня дальнобой – это вся моя жизнь. Я с 85 года дальнобойщик. То есть, это уже, как старые дальнобойщики говорят: «Это уже не работа – это диагноз». Я пытался бросить. Меня хватило где-то около года, и я опять пошёл на фуру. Мне нужна дорога – поехал и поехал».

Обоим водителям пришлось учиться общаться с аудиторией и вовремя произносить свои комментарии к видеокадрам.

В конце спектакля-путешествия зрителей встречают песней. И она тоже и о дороге, и о жизни.

[зрительница]:

«Мне очень понравилось. Понравилось тем, что мне как будто удалось прочувствовать эту какую-то грусть и печаль, которую, конечно же, испытывают водители-дальнобойщики. И это такая большая часть жизни, о которой мы ничего не знаем».

Ну а водители мечтают снова сесть за руль, чтобы отправиться в дальний рейс.