Книги помогают не умереть со скуки в отдалённых районах Австралии

Новая книга приводит этих двух мальчиков в полный восторг.
[Этан и Эдвард Хилл, жители Нового Южного Уэльса]:
«Очень, очень, очень, очень, очень здорово».
Когда Этан и Эдвард Хилл не играют с животными — их можно найти только за одним занятием: чтением книг.
Братья живут в небольшом австралийском городке недалеко от места, где встречаются штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Южная Австралия.
До ближайшей библиотеки ехать пять часов. Но Этана это не беспокоит.
[Этан Хилл, житель Нового Южного Уэльса]:
«Неважно, как далеко от вас библиотека, они могут привезти книги вам домой».
Доставкой библиотека Броукен-Хилл занимается последние 40 лет. Услугами пользуются около 500 подписчиков.
Сотрудники выбирают книги по интересам читателей. Доставляют их на автомобиле, по воздуху или обычной почтой.
[Трейси Фрейзер, сотрудница городской библиотеки Броукен-Хилл]:
«Мы получаем много писем, где люди благодарят нас за услуги».
Несмотря на то, что жизнь на ферме – это интересно, родители Этана и Эдварда говорят, что без книг было бы скучно.
[Боди Хилл, житель Нового Южного Уэльса]:
«Когда едем в город, это где-то час. Естественно, им нужно себя чем-то занять. Они могут или читать книги, или умирать со скуки».
[Этан и Эдвард Хилл, жители Нового Южного Уэльса]:
«Спасибо, библиотека Броукен-Хилл. Хорошо, Эдвард, можно почитать книгу?»
Чтение книг ещё долго будет любимым занятием этих мальчиков, ведь сотовая связь и Интернет в этих местах доступны с перебоями и не везде.