Книги помогают не умереть со скуки в отдалённых районах Австралии

Новая книга приводит этих двух мальчиков в полный восторг.

[Этан и Эдвард Хилл, жители Нового Южного Уэльса]:

«Очень, очень, очень, очень, очень здорово».

Когда Этан и Эдвард Хилл не играют с животными — их можно найти только за одним занятием: чтением книг.

Братья живут в небольшом австралийском городке недалеко от места, где встречаются штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Южная Австралия.

До ближайшей библиотеки ехать пять часов. Но Этана это не беспокоит.

[Этан Хилл, житель Нового Южного Уэльса]:

«Неважно, как далеко от вас библиотека, они могут привезти книги вам домой».

Доставкой библиотека Броукен-Хилл занимается последние 40 лет. Услугами пользуются около 500 подписчиков.

Сотрудники выбирают книги по интересам читателей. Доставляют их на автомобиле, по воздуху или обычной почтой.

[Трейси Фрейзер, сотрудница городской библиотеки Броукен-Хилл]:

«Мы получаем много писем, где люди благодарят нас за услуги».

Несмотря на то, что жизнь на ферме – это интересно, родители Этана и Эдварда говорят, что без книг было бы скучно.

[Боди Хилл, житель Нового Южного Уэльса]:

«Когда едем в город, это где-то час. Естественно, им нужно себя чем-то занять. Они могут или читать книги, или умирать со скуки». [Этан и Эдвард Хилл, жители Нового Южного Уэльса]:

«Спасибо, библиотека Броукен-Хилл. Хорошо, Эдвард, можно почитать книгу?»

Чтение книг ещё долго будет любимым занятием этих мальчиков, ведь сотовая связь и Интернет в этих местах доступны с перебоями и не везде.