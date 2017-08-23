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С помощью продуманного ремонта балконной зоны можно ощутимо увеличить пространство, обустроить эту площадь для спортивных тренировок, отдыха, разведения домашнего сада либо работы.

Главным условием комфортной атмосферы на лоджии является эффективное застекление данного помещения металлопластиковыми профилями. Можно выполнить стандартный монтаж окон либо дополнить такую процедуру установкой практичного выноса. Упомянутый вариант оформления балконной конструкции поможет расширить прилегающую комнату или создать дополнительный жилой уголок в доме. Многофункциональные пластиковые системы обеспечат теплозащиту, надёжную изоляцию от внешнего шума, они имеют герметичное строение, не пропускающее влагу, пыль и сквозняк. К тому же, ПВХ изделия долговечные, устойчивые к различным климатическим явлениям и солнечным лучам. Помимо того, эффективные окна комфортные в эксплуатации, уходе, обладают эстетичным дизайном, сочетающимся с любым интерьером.

Мастера «4 этаж» устанавливают вынос любой лоджии, а также проводят высококачественное остекление балконных сооружений по невысоким ценам. Ассортимент компании состоит из лучших пластиковых профилей, стеклоблоков, фурнитуры и комплектующих от ведущих изготовителей.

Вынос лоджии: функциональные варианты

Интернет фирма осуществляет обустройство балконов металлопластиковыми конструкциями разнообразной стоимости. Среди наиболее бюджетных специалисты компании рекомендуют модели WDS Millenium, Lider, Windom ECO и KBE Classica. Трехкамерные вариации имеют хорошие шумоподавляющие свойства, стойкость к внешним неблагоприятным факторам, длительный срок службы, уменьшают теплопотери и стильно дополняют интерьерной ансамбль. Средняя по цене категория — системы Veka EuroLine, 60 от Rehau и Salamander 2D. Немецкие трехкамерные окна обеспечивают теплосбережение, звукоизоляцию, защищают от осадков, сквозняка, отличаются высокой устойчивостью к износу, многолетней эксплуатацией, прочностью и эффектным дизайном. Предложение элитного сегмента — профиль пятикамерного строения Rehau 70 с опциями шумоизоляции, энергосбережения, усиленной прочностью, взломоустойчивостью и элегантным оформлением.

Вынос лоджии с прекрасной экономией

Для клиентов «4 этаж» действует 60 месяцев гарантийного обслуживания, хорошая дисконтная программа и акционные предложения. Заказчикам фирмы бесплатно производятся замеры, транспортировка ПВХ продукции, а также приготовлены ценные бонусы — теплосохраняющие стеклопакеты. Осуществить расчёт покупатели могут с удобной рассрочкой (ПриватБанк), доступен кредит (IQ energy, Forward Bank).