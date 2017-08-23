Небо над Москвой озарили фейерверки лучших пиротехников мира

Международный фестиваль фейерверков проходит на набережной Москвы-реки. В мастерстве соревнуются лучшие пиротехники мира.

Разноцветные огни озаряют небо в такт музыке. Это программа команды из Петербурга. Она известна своим классическим стилем: идеальным рисунком и строгой синхронностью с музыкой.

[Вячеслав Трапенок, глава команды из России]:

«Мы хотим, чтобы зрители увидели весь фейерверк, потому что когда стреляют по воде и тут же работают наверху (более сильное), то конечно зритель смотрит наверх, и эта картинка пропадает. Если показывать верх, то ты должен показывать его хорошо, если низ — то низ. И только в финале — традиционные петровские фейерверки, большой букет, где присутствует сочетание всех высот».

А эти разноцветные вспышки как во время карнавала сверкают под звуки самбы. Несложно догадаться: это программа команды из Бразилии. Она организатор грандиозных новогодних фейерверков в Сан-Паулу.

[Марселу Кокоти, член команды из Бразилии]:

«Закончим самбой — традиционной бразильской музыкой, чтобы порадовать зрителей и заставить их чуть-чуть потанцевать».

Фестиваль международный и проходит уже третий год. В этот раз зарубежные команды приехали из Бразилии, Китая, Австрии, Хорватии, Румынии, Армении и Японии.

Всего в небо над Москвой выпустили 60 тысяч зарядов. В ход пошли 27 тонн пиротехники. Посетило мероприятие около 500 тысяч человек.

[зрительница]:

«Это очень эмоционально. Впечатляет. Я как ребенок смотрела с открытым ртом. Это очень красиво. И это запомнится». [зрительница]:

«Мы чуть не заплакали от счастья. Ощущение сумасшедшего праздника».

Фейерверк изобрели в Китае в XII веке. Основа пиротехники — чёрный порох. Цвет брызгам огня придают соли различных металлов. Благодаря барию получается зеленый, стронцию — красный и натрию — жёлтый.