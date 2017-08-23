Древняя архитектура иранского города спасает людей от жары

Это Йезд — самый сухой и жаркий город Ирана. Летом температура воздуха достигает 50 градусов. В год выпадет всего шесть сантиметров осадков. В этом августе дождей не было вообще.

В то время как в других регионах люди спасаются при помощи кондиционеров или вентиляторов, жители Йезда используют другой метод. Его придумали тысячи лет назад.

Это башни-ветроуловители, которые часто называют шедеврами инженерного мастерства. Они обеспечивают естественное охлаждение и вентиляцию домов в районах с экстремальными погодными условиями.

Бывают разных форм, в зависимости от направления воздушных потоков в определённом месте. Преобладают четырёхсторонние.

Разница в давлении из-за разницы температур внутри и снаружи приводит к тому, что воздух затягивается в башню. Он вбирает в себя тепло стен и вытягивается обратно в ту же трубу.

Исторические записи показывают, что древние иранцы строили ветроуловители ещё в четвёртом тысячелетии до нашей эры.

[Мохсен Рафиан, профессор Университета Йезда]:

«Наши предки в течение тысяч лет путём проб и ошибок смогли построить те формы, которые мы видим сегодня. Эти структуры включают разные компоненты. Но главная их цель – вентиляция».

Иногда под башнями можно увидеть бассейны или просто ёмкости с водой.

[Мохсен Рафиан, профессор Университета Йезда]:

«Вода вбирает частицы грязи и пыли, которые заносит ветер. У этого есть и другая цель. Вода испаряется при любой температуре, но для этого нужна энергия. Ветер, который попадает в трубу, обеспечивает такую энергию. Вода испаряется и увлажняет воздух».

Полтора месяца назад ЮНЕСКО добавила Йезд в свой список культурного наследия. Город описали как «живое свидетельство использования ограниченных ресурсов для выживания в пустыне».

В XVIII веке это роскошное строение с садом было резиденцией местных правителей. Сегодня оно очень популярно среди туристов, ведь здесь находится самый большой ветроуловитель в мире. Его высота – 33 метра.

[туристка]:

«Это естественный источник энергии, абсолютно бесплатный. Выглядит лучше, чем современные кондиционеры на крышах. Они не такие живописные и потребляют электричество».

В прошлом ветроуловители также использовали, чтобы охлаждать подземные резервуары с водой до температуры, близкой к нулю. Что касается архитектуры города, то она также уникальна. И сегодня высокие стены домов и узкие улочки обеспечивают необходимую тень. Окна же расположены так, чтобы в дом не попадали прямые солнечные лучи.