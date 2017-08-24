Число жертв схода оползня в Гвинее возросло

Число погибших в результате схода «мусорного» оползня в Гвинее возросло до 10 человек. Об этом сообщило Министерство безопасности этой западноафриканской страны. Десятую жертву обнаружили под завалами в среду.

Сам инцидент произошёл в понедельник на окраине гвинейской столицы Конакри. Всю ночь шёл дождь, и часть мусорного полигона сползла на ветхие жилые дома. Они находились у самого основания огромной свалки. Помимо погибших, есть и пострадавшие. Это около десяти человек.

Местные жители надеются, что теперь свалку уберут.

[Абубакар Камара, местный житель]:

«Нам не нравится, что здесь мусор, но что мы можем сделать? Об этом должны позаботиться власти – построить завод, чтобы грузовики перестали приезжать и сбрасывать его здесь. Пока они этого не сделают, будут происходить трагедии. Мы хотим, чтобы власти нас поняли».

Президент Гвинеи уже пообещал принять меры.

[Мусса Тигборо Камара, полковник]:

«Вчера он сказал, что примет меры, чтобы в этой стране больше не было таких трагедий по вине мусорных свалок, которые копятся десятки лет».

Это уже третий смертоносный оползень в Африке за последние десять дней. Более 500 человек погибли в Сьерра-Леоне и около 40 – в Демократической Республике Конго.

Эксперты считают, что риск схода оползней в Западной и Центральной Африке увеличился из-за затянувшихся дождей, необузданной вырубки лесов и роста населения в городах.