Первый легальный аукцион по продаже рогов носорогов пройдёт в ЮАР

Первый легальный онлайн-аукцион по продаже рогов носорога проходит в Южно-Африканской Республике. Владелец крупнейшего в мире стада этих животных Джон Хьюм выставил на торги 264 рога.

Такое право Хьюм получил по решению суда, который отклонил просьбу правительства ЮАР запретить аукцион. Владелец стада из полутора тысяч носорогов утверждает, что ему нужны деньги на его охрану от браконьеров.

[Джон Хьюм, владелец стада носорогов]:

«Я должен устанавливать радары и камеры, чтобы защитить их. Для этого нужны огромные средства, а у меня их нет. Поэтому я и выставляю на аукцион рога носорогов. Надеюсь, у меня появится достаточно денег на охрану моих животных».

Хьюм говорит, что ему приходится оплачивать вооружённую охрану и вертолёты, которые патрулируют территорию фермы, а также – электроэнергию. Вокруг фермы установлено заграждение, находящееся под напряжением. Кроме того, носорогам под наркозом спиливают рога. Это также должно защитить их от браконьеров. Новые рога у животных вырастают примерно через два года.

Хьюм полагает, что легальные аукционы сделают невыгодной торговлю на «чёрном рынке». Между тем, защитники природы опасаются, что проданные в ЮАР рога незаконно вывезут в Азию. В Китае и во Вьетнаме их используют в традиционной медицине. Однако торговля рогом носорога в этих странах запрещена.

[Джулиан Рейдмейер, природозащитник]:

«Думаю, люди, выступающие против аукциона, опасаются, что он спровоцирует рост спроса на рога носорога в Азии. Такой аукцион противоречив и смутит азиатский рынок».

Торговля рогом носорога запрещена конвенцией ООН. Это значит, что экспорт из ЮАР тоже будет незаконным.

Носороги оказались на грани вымирания из-за бесконтрольной охоты. В Азии верят, что их рога обладают чудодейственной силой. Цена за килограмм на «чёрном рынке» может достигать 60 тысяч долларов.