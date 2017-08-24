В Зальцбурге обсудили проблему «командированных рабочих»

Главы Франции, Австрии, Чехии и Словакии в среду договорились разрабатывать договор о реформировании европейской системы так называемых «командированных рабочих». Встреча состоялась в австрийском Зальцбурге.
В настоящее время компании могут отправлять сотрудников из стран ЕС с низкими зарплатами в более обеспеченные и при этом не платить налоги и социальные отчисления в принимающей стране. По мнению лидеров Франции и Австрии, это создаёт нечестную конкуренцию.
Разработать новую систему хотят ко встрече Европейского совета в октябре.
[Кристиан Керн, Федеральный канцлер Австрии]:
«Социальный и налоговый демпинг – для Европы это важный вопрос. Мы в Австрии считаем, что его надо решить. Поэтому в Европейском совете в октябре нужно прийти к компромиссному решению».
Президент Франции ранее называл систему «командированных рабочих» подрывом фундаментальных принципов ЕС.
[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Думаю, что сегодняшнее обсуждение – поворотный момент, настоящий шаг вперёд в сторону соглашения в октябре. Я счастлив, ведь это важный элемент, который сделает Европу более надёжной. Нашим гражданам это необходимо».
Против реформы выступали страны Вышеградской четвёрки – Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Однако на встрече в Зальцбурге словацкий и чешский лидеры пообещали сотрудничать.
Эммануэль Макрон в среду начал турне по странам ЕС. Его цель – добиться пересмотра ряда европейских правил во многих сферах, включая трудоустройство и оборону.