24 августа 2017

В Роттердаме отменили рок-концерт из-за угрозы теракта

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Выступление американской рок-группы Allah-Las в нидерландском Роттердаме отменили из-за угрозы теракта. Информация поступила от испанской полиции. Как сообщил мэр города, позже у концертного зала обнаружили микроавтобус с испанскими номерами, а внутри него – газовые баллоны.

[Ахмед Абуталеб, мэр Роттердама]:
«Микроавтобус бросился в глаза, поскольку он несколько раз, будучи с испанскими номерами, проехал туда и обратно. Вот почему полиция его остановила».

По словам мэра, пока непонятно, связан ли микроавтобус с угрозой.

[Ахмед Абуталеб, мэр Роттердама]:
«Полиция оцепила концертный зал Maassilo, чтобы вести наблюдение. В результате была остановлена машина с испанскими номерами, а точнее — микроавтобус с газовыми баллонами внутри. Связан ли он с угрозой — пока непонятно. Сапёры его проверяют. Затем станет понятно, что делать дальше. Также ведётся следствие».

Водителя микроавтобуса полиция задержала для допроса. По данным СМИ, он гражданин Испании.

Как сообщили правоохранители, решение отменить концерт приняли около семи вечера, то есть незадолго до того, как должны были открыться двери для посетителей.

Всего около недели назад теракты произошли в каталонских Барселоне и Камбрильсе. В результате них погибло 15 человек. А за день до них произошёл взрыв в доме города Альканар. В нём обнаружили около 100 газовых баллонов. Как считают в полиции, террористы собирались устроить серию взрывов у туристических достопримечательностей.

Стоит также отметить, что члены американской Allah-Las в прошлом сообщали, что получали угрозы из-за названия группы. В нём есть слово «Аллах».

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