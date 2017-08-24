Пловцы-любители пересекли 70-километровое Женевское озеро

Три британца решили покорить Женевское озеро вплавь. Они стартовали от Шильонского замка в сопровождении береговой охраны.

В заплыве участвуют 62-летний Дирк Геверт и Питер Уайтхед с Николой Нонтон, которым под 50. Они объединились год назад, чтобы вместе осуществить свою мечту. При этом вся команда – спортсмены-любители, а Никола ещё несколько лет назад вообще не умела плавать.

Энтузиасты плыли, сменяя друг друга каждые два-три часа. В общей сложности они преодолели 70 километров. На это потребовалось 32 часа и 7 минут.

[Бен Бархам, глава Ассоциации пловцов Женевского озера]:

«Заплыв длился более 30 часов. Кому-то эти люди покажутся очень выносливыми».

Между тем, пловцам пришлось нелегко.

[Дирк Геверт, участник заплыва]:

«Ночью было очень сложно: темно, и нужно плыть с фонариками – на голове, на спине. Светили и огни с лодок. Видно было плохо, и ветер мешал, волны тоже бросали то вверх, то вниз. Трудно было». [Никола Нонтон, участница заплыва]:

«Мне кажется, плавание – не столько спорт, сколько психологическая нагрузка. Плечи у меня совсем не болят, но я очень устала морально. Думаю, нам всем нужна поддержка, и это прекрасно, потому что благодаря этому мы команда».

Спортсмены-любители знали о предстоящих трудностях, но тяга к плаванию перевесила всё остальное.

[Питер Уайтхед, участник заплыва]:

«Это очень увлекает. Сначала проплывёшь немного, потом хочется плыть на большое расстояние, а после думаешь, что можно ещё чуток проплыть, а затем просто продолжаешь подгонять себя вперёд».

Пловцов сопровождали катера береговой охраны, официальные наблюдатели и профессиональные спасатели.